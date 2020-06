El director de Blu Radio cuestionó al senador por las chuzadas y este se molestó. Le explicamos por qué Uribe le dijo a Néstor Morales que debía arrepentirse.

Una nueva indagación contra el senador Álvaro Uribe, por los perfilamientos del Ejército, ha desatado otra polémica nacional. El congresista se quejó públicamente porque esta investigación se abrió por la denuncia de un anónimo.

Entonces, Morales le preguntó a Uribe si se arrepentía de "haber chuzado a la Corte Suprema de Justicia".

Y el expresidente se molestó.

Por qué Uribe le dijo a Néstor Morales que debía arrepentirse

En respuesta, le dijo:

"Hombre, usted debería arrepentirse de hacerme esas preguntas. ¿Cómo me dice eso? ¿Cómo me dice usted, fungiendo de juez, que si yo me arrepiento de haberlo hecho?".

Y agregó: "¿Cómo se le ocurre que yo lo hubiera hecho? El interceptado fui yo".

Luego, Morales le recordó las chuzadas del DAS en la época en la que Uribe fue presidente. Entonces, Uribe aseguró que se enteró por El Espectador de esas interceptaciones. Además, recalcó que él fue víctima de chuzadas y que la línea de esa historia debería ser tratada "delicadamente".

