El versus entre senadores y Duque por problemas con Cuba

El senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo, dijo este martes que la política exterior del Gobierno acerca a Colombia a un conflicto armado internacional y favoreció la inclusión de Cuba en la lista de países no cooperadores con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU.

"La política exterior de este Gobierno ha estado dirigida a promover peligrosas iniciativas que nos acercan a un conflicto armado internacional, que buscan socavar el proceso de paz en Colombia y que han propiciado la inclusión de Cuba, garante de procesos de paz, en la lista de países que toleran el terrorismo", dijo Cepeda.

El senador Antonio Sanguino (Alianza Verde) y Cepeda citaron a un debate virtual de control político a la canciller Claudia Blum y al alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, para que explicar la política exterior implementada por el Gobierno en materia de paz.

Los dos senadores han criticado al presidente colombiano, Iván Duque, por no continuar los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), por la llegada esta semana al país de miembros de la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés) y por la supuesta lentitud en la implementación del acuerdo de paz con las FARC, entre otros asuntos.

POLÍTICA DE PAZ

Cepeda no cree, como asegura el Gobierno, que la misión de militar estadounidense que llegó a Colombia sea "de carácter consultivo y técnico", producto de la cooperación entre los dos países.

Igualmente considera que la llegada de esas tropas pueden terminar en un conflicto armado de carácter internacional con Venezuela.

De acuerdo con el Gobierno colombiano la misión de la SFAB se llevará a cabo en las "Zonas Futuro", cinco regiones en las que busca intervenir de manera integral, con seguridad, justicia e inversión social, por ser de las más golpeadas por la violencia, la pobreza y el crimen organizado.

Los esfuerzos de la SFAB se centrarán en regiones productoras de coca como el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander y limítrofe con Venezuela; la costa del Pacífico en Nariño (suroeste); las regiones del Bajo Cauca y el sur de Córdoba (noroeste); la también fronteriza Arauca (este) y la serranía de Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños, en las que están los mayores cultivos de coca del país.

CEBALLOS NIEGA REUNIÓN

Al dar respuesta a una de las preguntas de los citantes, Ceballos negó que se hubiera reunido con algún funcionario de Estados Unidos para que ese país incluyera a la isla en esa lista.

"No me he reunido con funcionarios de la Casa Blanca para discutir la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo", aseguró Ceballos.

El Gobierno colombiano considera que con la decisión de incluir a Cuba en la lista negra contra el terrorismo, EE.UU le dio un "espaldarazo" a su petición de extradición de los líderes del ELN.

Los guerrilleros están en La Habana porque hacían parte de la delegación que negociaba un acuerdo de paz con el anterior Gobierno colombiano, diálogo paralizado desde agosto de 2018.

Por su parte, el vicecanciller de Colombia, Francisco Echeverri, apuntó que la lista e la que se incluyó a Cuba es "soberana, del gobierno autónomo de los Estados Unidos".

"El gobierno de los Estados Unidos es un Gobierno con independencia y totalmente autónomo en la elaboración de esa lista, no hay ninguna intervención de ningún Gobierno extranjero en la designación de esos países", explicó Echeverri en el debate.

FÉRREA DEFENSA DE CUBA

En la sesión, Cepeda criticó la posición del Gobierno colombiano contra Cuba y aseguró que los últimos 40 años ese país ha desarrollado "acciones diplomáticas por la paz de Colombia".

Según el político "el actual gobierno le ha venido lavando la ropa sucia al presidente Trump, quien ahora, en busca de su reelección necesita urgentemente ganar el favor del electorado hispano de extrema derecha de la Florida por medio de la agresión de Cuba en el que ha sido instrumentalizada Colombia".

Recordó que la isla ha apoyado a Colombia en sus iniciativas de paz y recalcó que "su participación ha sido definitiva para lograr la paz entre el Estado y el M-19, así como con las FARC. También para avanzar en diversas etapas en el proceso de paz con el ELN".

Igualmente dijo que Cuba a través de su cancillería condenó el ataque terrorista del ELN contra la escuela de cadetes de la Policía en Bogotá, que en enero de 2019 dejó 22 cadetes muertos, entre ellos una ecuatoriana, y 66 heridos.