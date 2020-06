Por una cerveza, exconcejal disparó y mató a un amigo y su padre

Al exconcejal de un pueblo de Boyacá no le gustó que lo invitaran a tomarse una cerveza y terminó disparando a los dos hombres.

El pueblo de Pauna, en el occidente de Boyacá, se encuentra de luto por la muerte de Luis y José López. Padre e hijo fallecieron en medio de una absurda discusión con el exconcejal del municipio Miguel Lancheros. El líder político, por una cerveza, terminó disparando a los dos hombres.

Según denunció a Caracol Radio Luz López, familiar de las dos víctimas, estos se encontraron con Lancheros en el pueblo. El exconcejal se movía en un caballo por el pueblo cuando José Vicente López, amigo suyo, le invitó a tomar una cerveza.

"Al parecer al funcionario no le gustó esa pregunta, le dijo a mi hermano que él tenía plata suficiente para comprarse el trago que quisiera. Mi hermano le respondió que no su pusiera bravo, enseguida el hombre le puso la pistola en el oído a mi hermano, quien se asustó y sacó su machete porque le dio miedo", dijo Luz López a la emisora.

Ante este enfrentamiento, Lancheros empuñó su revólver y disparó contra su amigo. Para colmo, cuando Luis López llegó, también le propinó tres disparos. Ambos murieron en el acto.

El excabildante se presentó de inmediato ante las autoridades y confesó los hechos, pero quedó en libertad al no haber una denuncia en su contra. Luz López pidió justicia ante la muerte de sus familiares. "No merecían morir así, y menos por algo que no tenía trascendencia”, afirmó.

