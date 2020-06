La aplicación en la que deberá registrarse para poder moverse en Bogotá

Todas las personas que necesiten moverse en la ciudad deberán hacer el registro. Le contamos cómo hacer el registro de Bogotá Cuidadora.

La administración de Claudia López anunció este sábado el lanzamiento de la plataforma "Bogotá Cuidadora" para todo lo relacionado con el coronavirus. La plataforma funciona desde el portal web GABO de gobierno, y con aplicaciones en Android y iOS. A través de esta plataforma, todas las personas que necesiten moverse en Bogotá deberán registrarse.

Como explicó el secretario jurídico de Bogotá, William Mendieta, el registro es obligatorio para los bogotanos que vayan a salir de sus casas. Esto aplicará para las 43 excepciones decretadas por la Presidencia de la República a la cuarentena. Así, quienes necesiten salir a mercar, hacer ejercicio o trabajar, entre otros, deberán registrarse en "Bogotá Cuidadora".

"Esta es la manera que el Distrito estableció para identificar a esas personas. Como son tantos ciudadanos los que saldrán a las calles, es necesario que nosotros contemos con un registro que le permita a las personas identificarse cuando una autoridad lo permita", aseguró Mendieta. Este registro para moverse en Bogotá es diferente al registro de movilidad que deben presentar las empresas para autorizar su reapertura.

Cómo hacer el registro de Bogotá Cuidadora

El registro se puede hacer en la plataforma Bogotá Cuidadora en este enlace, en la opción "Registro de Movilidad Segura". También se podrá hacer desde este lunes en una aplicación para celulares Android. Se espera que la aplicación también tenga versión en celulares iOS en los próximos días.

Las personas deberán llenar sus datos como nombre, cédula, teléfono celular y lugar de residencia, así sea fuera de Bogotá. Además, deberá seleccionar cuál es la exención a la que va a tramitar su notificación, la dirección de este punto y el horario estimado de llegada. Aunque el registro emite una constancia, esta no será obligatoria.

Mendieta aseguró que, en un primer momento, el registro será pedagógico. La Policía no tiene la instruccion de imponer comparendos a quienes no aparezcan registrados. Por el contrario, en estos primeros días los uniformados deberán pedirle a la gente que se registre. Quienes no estén registrados el 15 de junio, cuando inicie la nueva fase de la cuarentena en Bogotá, podrían someterse a comparendos.

