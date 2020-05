Día a día, se confirman nuevos casos de coronavirus en el mundo. Razón por la que la mayoría de países han tomado drásticas medidas como el aislamiento obligatorio y el cierre de fronteras. Y es que evitar la propagación es crucial.

La única opción para regresar a una nueva normalidad parece ser la vacuna. De hecho, científicos trabajan arduamente para conseguirla. Sin embargo, para algunos expertos existe otra solución para terminar la pandemia.

Con contundentes declaraciones, expertos revelan cuándo terminará la pandemia

El reconocido medio New York Times realizó un análisis sobre la situación. Allí, afirmó que la pandemia solo terminará cuando se acabe con el miedo. Y es que la sociedad debe entender y aprender a convivir con la COVID-19.

Con el objetivo de aclarar dicha teoría, Jeremy Greene, historiador del instituto Johns Hopkins, habló en La W. En sus declaraciones incluso hizo una comparación con otra enfermedad como el Sida.

"La pandemia no necesariamente termina cuando las noticias sobre esta terminan. Ahora no pensamos del Sida como epidemia, como cuando era una cosa nueva. La cuarentena no puede durar para siempre. Esta es una solución menor para solucionar algo de semanas, pero ya nos empezamos a dar cuenta de que esta enfermedad será algo mucho más largo"

Siga a Publimetro Colombia en Google News

También le puede interesar: