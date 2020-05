Rionegro Águilas vs. Unión Magdalena | ¡Se define el primer campeón de la eLiga Dimayor!

La pandemia por coronavirus no fue excusa para no poder disfrutar del fútbol profesional colombiano.. El link para Ver EN VIVO Rionegro Águilas VS Unión Magdalena ONLINE GRATIS STREAMING eLiga Dimayor Final 2020 lo encuentras más abajo

Aunque los estadios permanecen cerrados y los clubes aún no han regresado a entrenamientos, la hinchada no se quedó con las manos vacías. La eLiga se convirtió en un foco de entretenimiento para todos los amantes del fútbol.

Luego de varios partidos quedaron definidos los finalistas. Contra algunos pronósticos, no llegó ningún grande. Rionegro Águilas, comandado por Brayan Fernández, y el Unión Magdalena, controlado por Jair Scott, fueron los mejores.

Sin lugar a dudas, ambos futbolistas demostraron sus cualidades con el control en Fifa 2020. Razón por la que se espera un verdadero partidazo, con muchos goles y bastante intensidad.

Día: 30 de mayo

Hora: 7:00pm

