Los casos se han dado a conocer a través de redes sociales y grupos de WhatsApp. En plena pandemia, contratistas de Alcaldía denuncian que llevan dos meses sin sueldo.

Ocurre en Cali, ciudad gobernada por Jorge Iván Ospina. Trabajadores de distintas dependencias aseguran que siguen laborando con normalidad durante la emergencia sanitaria, pero que no han recibido el pago.

"Hace dos meses no me llega sueldo. Tengo que pagar la EPS, me cortaron el Internet con el que trabajo y también me cortaron el plan del celular. Mi hija se tiene que ir a hacer tareas a la casa de la tía porque no hay Internet", dijo un contratista que pidió reserva de identidad.

Como él, varios han hecho las denuncias desde el anonimato porque temen represalias. Un contratista de otra dependencia aseguró que la contratación ha estado muy demorada y que obedece, más que antes, al apoyo político con el que deben contar los trabajadores.

"Desde enero vimos que la contratación estaba lenta, pero igual nos exigían trabajo para que el área no se atrasara. Exigen que uno tenga un apoyo político para poder ser contratado. Tras de eso, el tiempo que se demoran haciendo la contratación no lo pagan. Los contratistas estamos recibiendo un trato injusto, ni a mí ni a varios de mis compañeros nos han pagado abril y mayo. Hemos trabajado dos meses gratis", dijo el hombre.

Hasta el momento, el alcalde Ospina no se ha referido a estas denuncias.

Petición desde el Concejo

El que sí habló del tema fue el concejal Roberto Ortiz, excandidato a la Alcaldía de Cali. Ortiz se mostró de parte de los trabajadores que se encuentran aún más vulnerables por no tener ingresos durante la pandemia, aunque siguen desarrollando sus funciones.

"Son personas que han puesto todo el esfuerzo en medio de la crisis del virus y cuyas familias están desesperadas por la falta de ingresos. En nuestra Constitución dice que el trabajo es un derecho y una obligación social que goza de especial protección por parte del Estado", explicó el concejal.

En este sentido, le hizo otro llamado al alcalde para que no descuide a las personas que hacen parte de su administración.

"Le quiero pedir a Jorge Iván Ospina que actué en defensa de estos trabajadores del sector público que están siendo afectados. No están recibiendo pago y le están poniendo el alma a la crisis que atraviesa Cali", puntualizó Ortiz.

