Peñalosa y López se enfrentaron luego de que el Concejo sepultó TM por la Séptima

Luego de que el Concejo de Bogotá aprobó la construcción de un corredor verde por carrera Séptima, desechando definitivamente los planes de una troncal de TransMilenio, el exalcalde Enrique Peñalosa lanzó una serie de comentarios en su cuenta de Twitter. Enfrentamiento entre Enrique Peñalosa y Claudia López

"Ningún tranvía en el mundo moviliza más de 11.000 Pasajeros / Hora / Sentido. (PHS). TransMilenio moviliza más de 50.000, tiene más flexibilidad porque puede cambiar de vía, y cuesta menos", resaltó inicialmente el exmandatario.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, no se quedó callada, y de inmediato aseguró la ciudad eligió una alternativa diferente a la de TransMilenio:"Bogotá decidió en las urnas por mayorías legítimas basar nuestro sistema de transporte masivo en Metro y no en el negocio de intereses privados de TransMilenio. No permitiremos que por lobby se impongan intereses y negocios sobre lo legítimamente aprobado! #BogotáSeRespeta!".

El intercambió se mensajes continuó, a tal punto que Peñalosa preguntó qué es lo mejor para la emblemática Séptima: "Hay alguien que viva o trabaje en el corredor de la Séptima que crea que un tranvía en la línea del ferrocarril sustituye al TransMilenio en la Séptima".

"El señor exalcalde Enrique Peñalosa insiste en preguntarnos si preferimos un sistema de transporte masivo basado en Metro o en Transmilenio. Tal vez aún no se ha enterado que debatimos eso todo el año pasado y lo decidimos en las urnas donde derrotamos su propuesta y candidato", resaltó López ante la pregunta de Peñalosa.

La alcaldesa también se refirió al Regiotram Norte, que vendrá de Zipaquira/Cajica/Chia y en Bogotá conectará con el metro, y Peñalosa también arremetió contra este proyecto, asegurando que pasará muy lejos de la Séptima.