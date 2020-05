Tomarían medida desesperada por crisis en Andrés Carne de Res

Los días que vivimos no son sencillos. La economía del mundo no está fácil y el sector más afectado, sin duda alguna es de restaurantes y bares. El reconocido restaurante y discoteca Andrés Carne de Res, no pasa por su mejor momento. Andrés Carne de Res está en la crisis más díficil de su historia.

Su fundador, Andrés Jaramillo, aseguró que la cosa es tan grave, que accionistas tendrán que emprender la venta de acciones del restaurante, para tener flujo de caja.

Pues en Revista Semana, Jaramillo habló sobre los hechos y confesó que su restaurante tiene deudas por más de 100.000 millones de pesos con bancos nacionales.

"Esta vaina no tiene (comparación) a nivel existencial, a nivel económico … a nivel de lo que hay que volver a construir… pucha, esta vaina es profunda … Cuando a ti te dicen de un día para otro hágame el favor de cerrar… y con unas deudas acumuladas de los bancos de más de 100 mil millones de pesos…", dijo el empresario a Semana.

Jaramillo, quien hoy es dueño de solo el 20% del restaurante, ha pensado en vender las acciones y ponerlas en un fondo común, con el interés de que empleados puedan adquirirlas y convertirse en dueños.

"Agarrar a cada empleado, a cada tripulante, como nos decimos acá, darle una tea para que multiplique el fuego energético del lugar. Yo soy un rebuscador de ideas. Y abro una ventanita de una idea mía, personal: haciendo unas consideraciones de antigüedad, quizá pueda armar una estructura donde se asocien empleados a la empresa y tengan unos derechos equivalentes a acciones con beneficios económicos, si los hay. Pero no acciones de tipo político del manejo del lugar. No es una promesa, ni un tema laboral, es solo una ventanita que estoy abriendo y que estoy proponiendo a los socios. Esa figura existe en el mundo capitalista. Se llama Phantom Shares (acciones fantasma). A veces llamo al presidente de la Junta y le digo: es por ahí, señaló Jaramillo.