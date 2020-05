El extraño requisito que tendrá que cumplir si quiere ir a un centro comercial

El ministro de Industria y Comercio anunció que ya está listo el protocolo de regreso de los centros comerciales a Colombia. Luego de reuniones, también dijo que tres centros comerciales serán el piloto, para ver cómo funcionan las medidas, desde el 25 de mayo.

Sin embargo, el protocolo, que no tiene nada de especial, sí fue señalado por muchos colombianos y en especial por los paisas que indicaron que los requisitos para ingresar a los comercios, son extraños.

En Medellín empezarán a operar los centros comerciales Oviedo, La Frontera y Gran Plaza desde el 25 de mayo como plan piloto.

Sin embargo y aunque esto es una buena noticia para los comerciantes, los medellinenses no están muy felices, pues consideran que uno de los requisitos es extraño y que buscaría vulnerar la privacidad.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el Gobierno, pactaron que los clientes que visiten las instalaciones de los centros comerciales que reabren, tendrán que tener la aplicación CoronApp Colombia.

Quienes quieran entrar a comprar, deberán registrarse en la aplicación móvil y llevar su celular con el bluetooth activado, para que por medio de un sistema, puedan saber si la persona estuvo en riesgo de padecer contagio de coronavirus .

Para mucho, esto no debería ser así, pues no se sabe aún a dónde van a parar los datos y si esto no sería una violación a la privacidad de las personas.

Quienes no quieran cumplir este requisito, tendrán que pasar largas horas registrándose a la entrada de los comercios, en donde entregarán datos personales con el fin de que las autoridades establezcan riesgo de contagio.

Wow, demasiado fuerte esto que leo 🥺 ! El que sabe de tecnología cómo @QuinteroCalle debe tener claro que esto se llama vigilancia y robo a la privacidad de los datos … #Temblor — Brayan Ruiz (@brayanruiiz_) May 24, 2020