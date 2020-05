VIDEO: Epa Colombia se burló de la cola de Yina Calderón en entrevista que ella le hacía

Un exitoso Instagram Live tuvo Yina Calderón, la exProtagonistas de Novela, que invitó a 'Epa Colombia' a hablar de su vida y de las cosas que ha hecho desde el problema con la justicia, por vandalizar una estación de TransMilenio. Video de Epa COlombia burlándose de cola de Yina Calderón.

Más de 115.000 personas se conectaron al en vivo que duró algo más de media hora y en donde se tocaron diversos temas delas vidas de las polémicas influenciadoras colombianas.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención en la entrevista, fue que entrando al live, 'Epa Colombia' se burló en vivo de las prótesis de la influenciadora en su propio espacio en redes sociales.

Video de Epa COlombia burlándose de cola de Yina Calderón:

Epa: Yo también me puse cola, amiga.

Yina: ¿También se puso cola?

Epa: Sí, pero me estoy recuperando, jajaja… Dijo como chiste Epa Colombia.

Y: ¡NOO! ¿Te pusiste prótesis? No me hablés. ¿De verdad?

E: No, no, nada. Marica, todavía no hay plata para las prótesis, jajaja.

Y: Cuando quiera yo se las ayudo a conseguir. Eso es que me bote un WhatsApp y listo.

E: No, amiga. Pero las tuyas no me gustaron, ¡jajajajajaja!

Y:No empecemos, Epa. No empecemos…

El diálogo ya es tendencia en redes sociales, pues todos recuerdan la polémica con las prótesis de silicona de Yina Calderón, por cuanto fue mal operada y nuevamente recomendó a un señor que supuestamente es su cirujano, pero no tiene permiso para tal cosa.

En redes sociales critican a las dos mujeres por sus reiterados escándalos y líos con la justicia, en el caso de Epa Colombia.

Este es el Video de Epa COlombia burlándose de cola de Yina Calderón en vivo:

Yo soy la epa colombia con mis amistades 😂 pic.twitter.com/nM2r3MCrvW — 🌸🌺Kevin de la MO RA 🌸🌺 (@kevodelamora) May 25, 2020

También le puede interesar: