Millonarios vs. Nacional: ¡Clásico en la eLiga Dimayor! Duelo de grandes por un cupo a semifinales

La pandemia por coronavirus no fue excusa para no poder disfrutar del fútbol profesional colombiano. Encuentre más abajo el link para Ver EN VIVO Millonarios VS Nacional ONLINE GRATIS STREAMING eLiga Dimayor 2020 por los cuartos de final en Fifa 20

Aunque los estadios permanecen cerrados y los clubes aún no han regresado a entrenamientos, la eLiga se convirtió en un foco de entretenimiento para los amantes del fútbol y así ha quedado en evidencia día a día.

La primera fase quedó atrás y ya se conocieron los ocho clasificados. En los cuartos de final se presentará un verdadero partidazo. Millonarios, representado por Andrés Llinas, y Atlético Nacional por Jarlan Barrera, medirán fuerzas.

El ganador de esta llave chocará ante Unión Magdalena. El ciclón bananero eliminó a La Equidad, que era uno de los firmes candidatos al título de la eLiga Dimayor 2020.

Día: 25 de mayo

Hora: 7:00pm

Canal: WIN Sports (Haga clic acá para ver la señal online)

Link: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

Twitter Millonarios: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)

Twitter Nacional: (Haga clic acá para seguir el partido en directo)