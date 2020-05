Presidente Iván Duque anunció cómo será el regreso a clases en colegios y universidades

El Presidente, Iván Duque, explicó que en agosto comenzará el regreso a clases de estudiantes bajo protocolos de seguridad y con un modelo de alternancia. Reapertura de colegios y universidades en Colombia.

"Sí, ya empezamos a revisar protocolos. La ministra de Educación ha estado desde el primer día pensando en cómo sería también ese retorno a la presencialidad, pero con un modelo que hemos llamado el modelo de alternancia, donde está trabajo en casa, donde hay presencialidad, donde hay virtualidad", manifestó el Mandatario.

Por su parte, Ángulo dijo que la preparación se está haciendo “en equipo con los secretarios de Educación y los rectores, porque tenemos que recuperar la presencialidad con responsabilidad”.

En cuanto al modelo de alternancia, precisó que "es una combinación que depende del tamaño de los cursos, de los grados, del tamaño de las instalaciones. Y que, al final, lo que traduce es cuidar, tener un equilibrio en salud y poder avanzar académicamente".

El Presidente Duque y la Ministra aclararon que No se unificarán los calendarios A y B de los colegios.

"No, la respuesta es no, no es cierto. No es que se vayan a unificar. Justamente se ha pensado también en esa recuperación de vida académica, pero entendiendo las particularidades de cada calendario, y por eso nosotros lo que hemos dicho, también con mucha claridad, es que empezamos este proceso a partir de julio, pero tendremos a los dos calendarios activamente en el mes de agosto", explicó el Jefe de Estado.

