Un triste video se hizo viral en redes sociales este jueves. Triste momento en el que vendedor decide arrojar su mercancía luego de recibir una multa

Decepcionado, el vendedor Octavio Agudelo, quien toda su vida se ha dedicado a la venta de frutas y verduras desechó toda su mercancía.

Todos sus aguacates terminaron aplastados en el suelo en la ciudad de Pereira.

El vendedor lo hizo en protesta luego que la Policía, le impusiera una multa por salir a vender.

“Mi familia y yo vivimos y comemos de esto. Me parece injusto lo que hacen con los pobres. Si no vendo mi familia y yo no comemos” lamentó en el video.

Los aguacates y demás frutos fueron lanzados por el hombre con impotencia en la mitad de la calle.

Además recibió una multa de 936.323 por violar el Pico y Cédula contra la propagación del coronavirus.

Sin embargo a raíz del video su situación dio un giro inesperado.

La Personaría de Pereira buscó al afectado para ofrecerle apoyo.

Finalmente lo encontraron y le ayudaron a garantizas sus derechos ante las autoridades.

También el comerciante ha recibido otras ayudas solidarias en Pereira.

