Corabastos podría pagar millonaria multa por incumplir medidas sanitarias

La Secretaría Distrital de Gobierno impuso este jueves sanciones económicas a esta central mayorista. Corabastos podría pagar multa por incumplir medidas sanitarias.

De acuerdo con la entidad, en las visitas de inspección, vigilancia y control se evidenció la ausencia de elementos para la protección de los ciudadanos.

"La sanción económica a Corabastos se impone por no cumplir a cabalidad las medidas decretadas por el Distrito. Se comprobó que no existía un lavado adecuado de algunos locales, no se estaba haciendo tamizaje en el control de ingreso y otras faltas que ponen en riesgo la salud y la vida de los que visitan sus instalaciones", indicó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

Si se evidencia que se siguen incumpliendo los protocolos de bioseguridad, se podría iniciar un proceso sancionatorio que puede llegar a multas sucesivas hasta por 10.000 SMLMV.

Corabastos podría pagar multa por incumplir medidas sanitarias

En menos de un mes, el número de contagios dentro de la central mayorista pasó de siete casos positivos a 47; y a la fecha en Kennedy, donde está ubicada Corabastos, ya tiene 1.551 pacientes positivos con coronavirus, siendo la localidad con más ciudadanos contagiados en la capital.

MÁS NOTICIAS EN COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar: