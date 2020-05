Restaurante citó a sus empleados por anuncio del periódico y como no llegaron, los despidió

View this post on Instagram

#DenunciaPública | Esta denuncia es una iniciativa de los #ExempleadosPorInjustaCausa del restaurante #LaMatriarcaMedellín . Aquí se evidencia que la hospitalidad y las "ventanas abiertas" del establecimiento descobijó a sus más fieles hijos, los empleados. #ElVerdaderoChicharróndelaMatriarca #LaTrampiarcaMedellín #ColombianFood #CocinaPaisa #ComidaTradicional #DomiciliosMedellin #MeEncantaLaMatriarca