"No me toque, marica", le dice mujer a un policía que la detuvo por no llevar tapaboca

La agresividad de la protagonista ha llamado la atención de muchos. Una mujer insultó y agredió a policías cuando la cuestionaron por no usar tapaboca.

El video se ha viralizado en las últimas horas por la extraña reacción de la ciudadana.

Al parecer, el video fue grabado en Tunja, Boyacá, aunque no se tiene confirmación sobre este hecho.

Mujer insultó y agredió a policías cuando la cuestionaron por no usar tapaboca

En la grabación, se ve que la mujer viola la norma del uso obligatorio del tapabocas. Es por esto que un uniformado la detiene y le pregunta por qué no lo usa.

Luego, le pide su documento de identificación y ella le dice que no lo tiene. De inmediato, empiezan sus insultos.

“Yo no quiero escuchar nada de usted”, le dice al policía mientras lo empuja.

Cuando otros policías se dan cuenta de lo que sucede, se acercan y le piden a la señora que se calme.

A lo que ella responde: “No me toque, marica. No me toque, no me apriete, marico”.

Uno de ellos le dice que por favor respete, pero ella hace caso omiso y continúa:

“Vaya y coma mucha mierda, desgraciado”, dijo.

Este es el video de la mujer insultando a los uniformados:

