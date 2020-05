Hijo de 'Jorge 40' respondió a polémica por nombramiento en Víctimas de MinInterior

Luego de que se diera la polémica por el nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar, hijo de Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, en la oficina de Víctimas de MinInterior, el joven habló.

El abogado de la Universidad del Rosario, Jorge Tovar, habló y aseguró que quiere la oportunidad de ser voz de las víctimas y que velara por todas, incluyendo las de su padre.

Así lo afirmó en Blu Radio, en donde aseguró que no tiene intenciones de invisibilzar a las víctimas del Bloque Norte de los paramilitares, en donde su papá masacró a cientos y miles de personas.

“En mi primera clase de Derecho en la Universidad del Rosario aprendí que en Colombia no existen delitos de sangre. Dejemos de mirar al hijo de, al hermano de, al papá de. Miremos a las personas, juzguemos a las personas por lo que son individualmente, no por lo que haga su familia”, aseguró el joven a la emisora.

“Para mí no hay diferencias entre unas víctimas y otras por quién fue su victimario. Me motiva a que ningún niño colombiano, ni mis futuros hijos ni las futuras generaciones, les toque padecer lo que a mí me ha tocado sufrir por culpa de la guerra”, indicó.

Tovar indicó que no se habla con su papá casi y que cuando lo hacen es para saber sobre su estado de salud.

“Lo único que hablamos es sobre cómo estamos de salud, como están sus cosas. A esto se limita", explicó.

Asegura que es víctima del conflicto y que luchará por todos en la medida de sus posibilidades.