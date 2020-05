Denuncian que hace más de dos meses no dejan salir a empleada de apartamento en Bogotá

Denuncian que hace más de dos meses no dejan salir a empleada doméstica de apartamento en Bogotá.

Un nuevo caso de explotación laboral se estaría presentando en un conjunto residencial, ubicado en la localidad de Usaquén (calle 132 con carrera Séptima).

De acuerdo con la denuncia, la trabajadora, de 42 años, se encuentra encerrada en el apartamento en que trabaja desde el pasado 10 de marzo.

Los empleadores no la dejan ir a su casa, en Suba, alegando el riesgo de contagio.

"Ella lleva cuatro años con la familia, pero está interna y sin poder salir desde el 10 de marzo. Trabaja en una casa cuidando niños y limpiando", relató la hermana de la mujer a El Tiempo.

Cuenta que aunque su familiar firmó un contrato que especifica que debe estar interna de lunes a viernes, no obstante, los fines de semana y festivos siempre podía volver.

"Yo he dicho que mando un carro particular, un carro blanco para que no se contagie, pero que no puede salir, le dicen", agregó al mismo medio.

El caso ya está en manos del Ministerio de Trabajo.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar: