Un revuelo se armó en el país cuando CM& reveló que el programa Prevención y acción del presidente Iván Duque, estaba catalogado como 'Comedia' en la grilla de DirecTV. DirecTV respondió por qué puso programa de Duque como 'comedia'.

En la guía de programación la alocución presidencial aparece en esta categoría.

Este programa, transmitido a diario desde que empezó la crisis por coronavirus, se llama 'Prevención y acción'. Además, los colombianos pueden verlo en los principales canales de televisión o en redes sociales durante una hora. Todos los días de 6 p.m. a 7 p.m.

Pero entonces, en la parrilla de DirecTv ocupa un espacio en la sección de 'Comedia, tipos de espectáculo, series'.

“¿Y cómo en DirecTV no se han dado cuenta de semejante metida de pata?”, se preguntó una de las presentadoras del noticiero.

Pues el cableoperador respondió y asegura que todo se debe a un error humano, pero que no es una mala intención sobre el programa.

Este es el comunicado oficial en el que DirecTV respondió por qué puso programa de Duque como 'comedia':

"Aunque nuestros colaboradores realizan con profesionalismo su trabajo, no están exentos de cometer errores. Lamentamos que en nuestra grilla de contenidos y programación, el Facebook Live del Presidente de la República, Iván Duque, haya sido incluido en una categoría que no corresponde. Conocemos la importancia de las alocuciones del Presidente y estamos comprometidos con la situación actual de manera solidaria. En consecuencia, una palabra en la descripción del programa no hace honor a la importancia de su contenido.

Gracias a su oportuno aviso, hemos corregido el error y el Facebook Live ya aparece en la categoría "informativo", como ha debido suceder desde el primer momento", asegura DirecTV.

