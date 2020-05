El acompañamiento se concentra en la salud y las medidas de protección. Así han logrado tener apoyo los migrantes venezolanos para regresar a su país.

Migrantes venezolanos

La secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, Mónica Alejandra Gómez, explicó cómo se ha ejecutado.

La base ha sido la estrategia Corredor Humanitario que se desarrolla con Migración Colombia.

Con la estrategia, cerca de 1000 venezolanos han sido beneficiados para su regreso voluntario.

El objetivo es que lleguen sanos y con todas las medidas de seguridad hasta la frontera.

“Es una situación compleja. Cuando llegamos a la Terminal del Norte, la respuesta de estas personas es que no se mueven de allí si no es en un bus para Cúcuta. Esto se vuelve una camisa de fuerza, pero no hay opción: aquí solo salen los que están en la lista de espera, debidamente caracterizados”, puntualizó la secretaria Gómez.

Las ayudas

Hasta la fecha en Medellín se ha acogido a 1114 venezolanos en los centros colectivos y albergues.

De esta manera se les ha garantizado el techo a quienes son los más vulnerables de la ciudad.

En total se han beneficiado 483 mujeres y 631 hombres, al cubrir sus necesidades básicas y acompañamiento psicosocial.

Según la caracterización, son 346 menores de edad, 758 adultos y 10 personas mayores.

Asimismo, desde el 27 de abril, 3964 familias migrantes han recibido paquetes alimentarios.

En los próximos días, anunciaron que se hará una nueva entrega y serán 6020 kits destinados a quienes no cuentan con un sustento en medio del aislamiento social.

En particular a los que acuden a la Terminal del Norte en busca de ayuda para regresar a Venezuela.

Hasta ahora se han entregado 732 en Villa Hermosa, 697 en Manrique, 429 en Popular, 371 en Robledo y 368 en Belén.

Las demás ayudas se han repartido en las comunas Santa Cruz, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Guayabal, Buenos Aires, Poblado y La América.

Los beneficiarios también reciben transporte, tamizaje de salud, alimentación para el trayecto y acompañamiento entre Medellín y Cúcuta.

En este momento, hay una lista de espera de más de 3000 migrantes que desean regresar a su país.

Por el momento la única institución habilitada para apoyar estos viajes es la Secretaría de inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.

