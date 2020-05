"No se va": Alicia Arango responde a polémica por hijo de 'Jorge 40'

La ministra del Interior, Alicia Arango, aseguró que el abogado Jorge Rodrigo Tovar seguirá en el cargo de coordinación de la oficina de Víctimas del MinInterior, a pesar de la polémica.

El joven, criticado por muchos por ser el hijo de 'Jorge 40' desató una gran polémica al ser nombrado en el cargo, pues muchos lo consideran una afrenta a las víctimas.

“Es increíble que no seamos capaces de darle oportunidad a quien no ha cometido delitos. El día que él no cumpla o cometa algún delito, se tiene que ir. Pero mientras tanto no se va a ir, porque él no tiene ningún problema con la justicia, por un lado, y por el otro, porque cumple con sus funciones a cabalidad. Es una persona absolutamente abierta a todos los escenarios de reconciliación en este país”, aseguró la ministra a Blu Radio.

El joven, que le hizo campaña al presidente Iván Duque en 2018, era un crítico del acuerdo de paz y de entregarle curules a los desmovilizados de las Farc y criticaba a personas de la izquierda.

Redunda prohibición del"paramilitarismo",si se hace,deberíamos prohibir también el guerrillerismo,esto incluiría a su padre(➕)y a usted. — JorgeRodrigoTovarV. (@yoyotovarv) August 23, 2017

Entre el 18 y el 19 de febrero del año 2000, a pleno inicio de siglo, 450 paramilitares entraron por orden de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, al municipio de El Salado, en la región de Montes de María y por casi tres días degollaron, violaron y asesinaron a más de 100 personas del pueblo que estaba listo para convertirse en cabecera municipal.

Los paramilitares, miembros del Bloque Norte y el Bloque Héroes de Montes de María, festejaron una de las masacres más sórdidas y dolorosas del país. Sobre esta masacre fue interrogado ‘Jorge 40’, quien purga una condena de casi 17 años en Estados Unidos por narcotráfico, y nunca quiso responder.

Más de 330 masacres son endilgadas a uno de los jefes paramilitares más sanguinarios del país y en Colombia, la importancia de su verdad y de su relato, lo aguarda en cuando termine su extradición. También lo aguarda un hijo, que ahora les pondrá la cara a las víctimas de su papá.

El coronavirus no pudo borrar el escándalo y la indignación entre varios sectores del país al conocer la designación de Jorge Tovar como coordinador de la oficina de Víctimas del Ministerio del Interior. El hijo de ‘Jorge 40’ será la cara del ministerio a las víctimas de la guerra. Tovar le pondrá la cara a las víctimas de su papá.

El joven abogado de la Universidad del Rosario sostiene dos contratos: uno como asesor de la UTL de Juan Manuel Díaz, representante a la Cámara por el Centro Democrático y otro como coordinador de esta oficina en el Ministerio.

Un gran revuelo se causó y es que entre detractores y aliados, nuevamente se ve la polarización política del país, pues por un lado el oficialismo acuña el nombramiento y lo aplaude en aras de la reconciliación; por otro, opositores aseguran que este no era el cargo para el joven.

El MinInterior no se ha pronunciado y lo que queda en el aire es una nueva decisión impopular del Gobierno de Iván Duque, ejecutada por su ministra Alicia Arango.

Víctimas de El Salado, ahora quedarán en manos del hijo de su victimario, que tendrá acceso a las víctimas de todos los tipos de violencia del país.

¿Conflicto de intereses?

El Bloque Norte de las Auc fue el último en desmovilizarse en el proceso que el Estado reconoció como fallido entre los paramilitares y Colombia, por los años 2001, 2002. ‘Jorge 40’ aún debe venir a Colombia a hablar sobre los nexos de ‘paras’ y Estado y entregar información sobre perpetradores.

Uno de los puntos más complicados en el nombramiento, aduce a que el paramilitar aún tiene proceso y tener a su hijo en una entidad puede entorpecer la verdad y reparación que desean las víctimas de las Auc y en el caso contrario, que es contraproducente que esté en el Gobierno, cuando su familiar sigue sin hablar sobre sus crímenes en el país.

La ministra Alicia Arango señaló que es un buen nombramiento y que son víctimas que sufrieron el triple: “Sobre el nombramiento de Jorge Tovar, soy convencida de que los delitos de sangre no se heredan. A estas personas les ha tocado vivir dificultades (…) les toca el triple de duro”, aseguró la ministra del Interior.

Por su parte, el colectivo de víctimas del Bloque Norte, aseguraron que es una afrenta a la reconciliación y que no hay forma de ver con buenos ojos el nombramiento: “El daño cometido con esta designación, a las víctimas de ‘Jorge 40’, es un daño a la credibilidad del Gobierno, en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, firma el Colectivo Jorge Adolfo Freytter Romero.