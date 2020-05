Hasta los municipios más aislados está llegando el virus. Llorando esta secretaria de salud informó que dio positivo para coronavirus.

Este caso le ocurrió a la secretaria de salud del municipio de Piojó, Atlántico, Jennyfer Ripoll.

La funcionaria reveló en las últimas horas que dio positivo al covid-19.

De esta forma la secretaria se convierte en el primer caso en esa población.

El municipio estaba catalogado como libre de Covid-19.

La secretaria informó su situación en un video, en el cual contó los síntomas que comenzó a sentir.

“Hace tres días no me he sentido bien de salud, yo sufro de asma y en el día de ayer (domingo) solicité que me tomaran la prueba del Covid a mí y a mi familia”, detalló.

Ripoll aseguró que este lunes recibió una llamada en la que le informaron que el resultado de la prueba dio positivo.

“Mi mamá, gracias a Dios, y mi hijo son negativos, por esa razón me van a trasladar a un albergue”, expresó.

Además la funcionaria indicó que tiene síntomas intensos como dolores en el pecho y en la cabeza con continuidad.

También presenta dificultad para respirar.

Entre lágrimas, le confesó a los habitantes del municipio de Piojó que “le duele mucho no poder seguir cuidando de la población”.

Y aseguró que va a poner todo de su parte, para mejorar lo más rápido posible.

En resumen informó que va a solicitar la prueba para todos los que estuvieron en contacto con ella para identificar el cerco epidemiológico.

Este poblado es uno de los más elevados del departamento.



