Insólita decisión de Donald Trump para "combatir" el coronavirus causa polémica en el mundo

En abril, Donald Trump provocó una gran polémica al sugerir que la luz ultravioleta y las inyecciones con desinfectante podrían ser un tratamiento efectivo contra el coronavirus. Dichas declaraciones ocasionaron un aumento de intoxicadas en Estados Unidos.

Sin embargo, el presidente de EE.UU. volvió a dar de qué hablar. Y es que afirmó que seguirá tomando hidroxicloroquina. La razón de ello es porque siente "curiosidad" por sus efectos. Además, asegura que ofrece un "nivel adicional de seguridad" frente al COVID-19.

"Creo que da un nivel adicional de seguridad, pero pueden preguntar a muchos doctores, a los trabajadores que están en primera línea, muchos no irán sin la hidroxicloroquina. Esta tiene una gran reputación. Si fuera otra persona, la gente no me criticaría, sino que diría que esto es inteligente"

Más tarde, en la Casa Blanca, el presidente alabó la hidroxicloroquina por ser "asequible" y "costar apenas unos peniques", al mismo tiempo que, como ha hecho desde hace meses, exaltó sus "grandes" virtudes para tratar la malaria, el lupus o la artritis severa.

El lunes Trump reveló que, desde hace un par de semanas, toma a diario hidroxicloroquina y zinc de manera preventiva, aunque asegura que no tiene síntomas del COVID-19.

Hoy explicó que la decisión de tomar el medicamento está relacionada con el reciente brote de coronavirus en la Casa Blanca, donde dieron positivo un ayudante del propio presidente y la portavoz de prensa del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence.

A diferencia del mandatario, Pence este martes aclaró que él no está tomando hidroxicloroquina por consejo de su médico.

