(Video) Tradicional Pastelería Florida está a punto de cerrar por crisis económica

La crisis ya empezó a afectar negocios que han sido tradicionales en la ciudad.

Florida, que tiene uno de los mejores chocolates de la ciudad, no ha podido abrir sus puertas y con los domicilios no le alcanza para sostener a los 90 empleados.

A la dueña de la pastelería le tocó suspender los contratos y las personas solo están afiliadas a la seguridad social.

"Necesitamos que el Estado garantice un mínimo vital. Hay que hacer un frente común para que el Gobierno nos dé una renta básica y la reactivación sea más fácil y el hambre no se haga presente", afirmó Elsa Martínez, una de las dueñas.

Ella afirma que quisieron tener un crédito de un banco, pero no ha sido posible que le presten el dinero.

"Lamentablemente tengo que cerrar. No veo más salida. Me duelen mis trabajadores. Muchos tienen más de 30 años acá", agregó.

Martínez cree que, además del coronavirus, la falta de gestión del Gobierno ha llevado a la crisis. "No es de economía naranja. No. Las decisiones tímidas del Gobierno nos ha llevado a tener todo en riesgo".

La Pastelería Florida pide, con urgencia, que hayan medidas para que muchos empresarios como ellos no tengan que dejar sin trabajo a sus empleador.

