¡El colmo! Se conoce grave denuncia de maltrato animal a gatos y perros en academia de boxeo

Cuadrilátero censura y lamenta los hechos sucedidos en el día de ayer, conocidos a través de las redes sociales. El maltrato animal es inaceptable y no hace parte de nuestros valores como empresa. Desde que hubo conocimiento se ha ordenado la investigación para imponer las sanciones disciplinarias a que haya lugar. Es importante hacer conocer a la opinión pública, que desde hace varios años, Cuadrilátero ha estado vinculada a organizaciones cuya misión es la de proteger y salvar a los animales en estado de vulnerabilidad. Los actos reprochables de esta persona, no representan la visión y los principios de Cuadrilátero.