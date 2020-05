La iniciativa exitosa de María Paz Ríos, joven colombiana de 21 años, le da la vuelta al mundo. Ella, estudiante de la universidad de Duke en Estados Unidos, supo que los estragos de la pandemia no solo son por la salud, sino por la falta de recursos económicos. Con esa conciencia, tomó valor para recaudar fondos y repartir mercados a las familias más necesitadas de Soacha.

"Un día que me levanté y me di cuenta que las repercusiones del COVID-19 iban a ser peores que el virus", relató al diario El Tiempo. De a poco, María Paz comenzó a hacer ruido con su colecta en redes sociales, recibiendo el apoyo de sus compañeros de universidad, una de las más grandes del mundo y con sede en Carolina del Norte.

Joven colombiana reunió fondos para repartir en familias necesitadas de Soacha

El boom fue tanto que las personas comenzaron a donar dinero vía plataformas digitales, en un abrir y cerrar de ojos ya había recaudado varios millones de pesos. "No me lo esperé, para nada, no recibí apoyo de la universidad. Mi meta era recolectar 3 o 4 millones de pesos, pero se volvió como un efecto cadena muy poderosa", asegura.

En total logró recaudar 43 millones de pesos, con los que alcanzó a comprar 600 mercados y repartirlos. Su iniciativa ha sido muy aplaudida por la comunidad, que exige más atención por parte del Gobierno, pero a falta de ellos, personas de buen corazón como María Paz se ganan todos los elogios.

