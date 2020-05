El paseo de la muerte de Antonio Bolívar, el actor de "El Abrazo de la Serpiente" fallecido por coronavirus

La muerte de Antonio Bolívar, el actor que hizo de Karamkate en El Abrazo de la Serpiente, revela la grave crisis en el Amazonas por la COVID-19.

Antonio Bolívar se convirtió en una figura pública tras hacer parte de la película El Abrazo de la Serpiente. A sus 75 años, vivía con la fama de haber sido Karamkate, el chamán indígena y último miembro de su tribu que guía a unos investigadores por 40 años para encontrar una planta curativa. Pero, a pesar de su reconocimiento entre la comunidad de Leticia (Amazonas), el coronavirus y la falta de oportunidades para tratarlo provocaron su muerte.

Uno de sus hijos reveló la pesadilla que vivió Antonio desde que se contagió del virus. Cristian Bolívar narró al diario El Tiempo cómo el 24 de abril, su padre empezó a sufrir de fiebre de 40 grados. Los tratamientos tradicionales de su comunidad le permitieron bajar su temperatura corporal, pero dos días después se agravó.

No podía respirar, por lo que fue trasladado en ambulancia al hospital San Rafael de la capital del Amazonas. Aún así, debieron esperar más de tres horas para que llegara el vehículo médico. Luego siguió una odisea: por varias horas Antonio Bolívar permaneció en la ambulancia mientras el hospital San Rafael y la clínica Leticia rechazaban su ingreso, debido a que ambos centros médicos estaban colapsados.

Finalmente ingresó al hospital San Rafael, donde le adecuaron una habitación pues las salas de urgencias estaban colapsadas. Cristian no pudo ver a su padre durante varios días, en los que el centro médico aseguró que estaba bien. Así se lo dijeron hasta el jueves 30 de abril a las 6:00 pm, cuando visitó el hospital por última vez. Dos horas después, una vecina le dijo que en redes sociales se había divulgado que su padre había muerto.

Al volver al centro médico, lo mandaron a la zona de atención de los pacientes con COVID-19. “El doctor salió , me dijo que estaba delicado y falleció. Sin embargo, nunca me dijeron que su estado era crítico, por el contrario siempre me decían que estaba mejor”, señaló Cristian a El Tiempo.

La gobernación del Amazonas confirmó el sábado que Antonio Bolívar había muerto a causa del coronavirus, pero a Cristian solo le hicieron la prueba para saber si tenía la enfermedad hasta el lunes. Su muerte es solo una de las muchas que preocupan a la comunidad en Leticia, donde hay más de 800 casos de la enfermedad.

