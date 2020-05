“Cada vez que el presidente abre la boca, sale más gente a la calle”: alcaldesa de Bogotá

Claudia López aseguró que en Bogotá hay gente en la calle por decisión del presidente Iván Duque.

Con la flexibilización de la cuarentena más gente en la capital ha podido salir a sus trabajos. Pero también más personas han empezado usar el transporte público y a tener más contacto con los demás.

Desde este lunes se hizo notorio el aumento de personas en las calles. Sin embargo, la mandataria local entregó un balance positivo.

En Bogotá hay gente en la calle por decisión del presidente

“Entre más gente haya en la calle, más vendedores ambulantes va a haber vendiéndoles cosas a esas personas. Cuando no había gente en la calle, no había vendedores ambulantes, no había clientes. Aún con eso, tenemos mucha menos gente saliendo”, dijo López en una entrevista a Blu Radio.

Y agregó:

"Cada vez que el presidente abre la boca -hace un anuncio diciendo que se va a flexibilizar la cuarentena- al minuto sale más gente a la calle. Nuestros esfuerzos ahora tienen que ir dirigidos a enseñarle a la gente cómo salir de una manera segura a la calle y a trabajar”.

López también manifestó que el mensaje que se le envía a la ciudadanía se contradice.

“Le damos palo a la gente por estar en la calle, cuando la han autorizado por salir”.

