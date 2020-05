Asesinan, incineran y lanzan de un vehículo a integrante del partido Farc

View this post on Instagram

Lanzaron el cuerpo de un hombre envuelto en un colchón desde un vehículo. El hecho sucedió en el municipio de Bello. #noticias #noticiasenespañol #news #noticiashoy #noticias8demayo2020 #noticiasBello #Bello Cortesía: Guardianes de Antioquia