15 días sin IVA: la propuesta que buscaría reactivar la economía tras la cuarentena

La propuesta que ha circulado en el Senado de la República de decretar 15 días sin IVA ha estado en medio de una fuerte discusión.

Uno de los mayores problemas causados a nivel mundial por la COVID-19 es la reactivación económica. Esto ha planteado varios mecanismos para mejorar las ventas de negocios cerrados durante la cuarentena. Para evitar las quiebras e impulsar las ventas y la producción, una propuesta sería decretar 15 días sin IVA.

La medida ampliaría las posibilidades que abrió la propuesta de tres días sin IVA que ha adelantado el gobierno nacional. Según el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe, esta medida buscaría ayudar a miles de colombianos a adquirir productos más baratos.

"En esta coyuntura este tipo de ideas deben ser analizadas con creatividad por el Gobierno", aseguró Uribe a W Radio. A la misma emisora, la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda dijo que es una propuesta vista con beneplácito. Prometió impulsarla sin distingo del partido político que la plantee.

"La idea es buena y buscaremos impulsarla en el Congreso, con el apoyo de todos los partidos políticos", dijo Miranda. La congresista planteó que se reduzca el IVA a las ventas por Internet, para evitar aglomeraciones en las tiendas.

Aún así, la propuesta de 15 días sin IVA no ha sido aplaudida, en especial, porque no ayudaría a población vulnerable sino a otra que ha reducido sus gastos pero que podría contar con una serie de beneficios adicionales como cupo de endeudamiento. "Dicho subsidio podría llegar a personas que no lo necesitan (…) tendría un problema práctico de aplicación, ¿cómo saber qué productos no se han vendido? Sería una pesadilla para la DIAN", dijo a la emisora el economista Mauricio Cabrera.

