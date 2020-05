Pensaron que era un gato pero en realidad el animal generó confusión

View this post on Instagram

La Estación de Policía del municipio de Uribia, a través del programa de Policía Ambiental, logró el hallazgo de un puma montañero, el cual se encontraba merodeando en la calle 20 con carrera 9 de la urbanización Aipiamana. La diligencia para atrapar al puma se realizó luego que la comunidad alertara a los efectivos policiales sobre la ubicación del felino, el cual tenía azotado y mordía a sus animales domésticos. Finalmente el puma fue puesto a disposición de la autoridad ambiental competente para que sea devuelto a su habitat.