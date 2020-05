Días, horarios y edades: niños podrán salir a la calle desde este 11 de mayo en Bogotá

La Administración Distrital decretó una serie de medidas para contener la pandemia. A partir de este lunes 11 de mayo de 2020 se vienen varios cambios y medidas. Niños podrán salir a la calle durante la cuarentena en Bogotá.

Con la reapertura de nuevos sectores económicos, se estima que más de 2’300.0000 trabajadores en la calle.

“Todos tenemos que vivir como si tuviéramos coronavirus, porque hoy es mayor el número de actividades autorizadas por el Gobierno Nacional para salir. Si cualquiera tuviera la enfermedad sería consciente que su vida corre riesgo y la de los demás, especialmente la de su familia”, expresó la alcaldesa Claudia López.

Alerta

La mandataria anunció alerta naranja para la localidad de Kennedy, y alerta amarilla para el resto de la ciudad.

"Alerta amarilla quiere decir que todos nos podemos contagiar de coronavirus, por lo tanto, vamos a actuar como si tuviéramos coronavirus, quien tenga un solo síntoma se queda en casa y nos reporta al 123", explicó.

En el caso de la alerta naranja, implica vivir "como cuando estuvimos en el simulacro". Es decir, salir cuando sea estrictamente necesario o urgente.

Precisamente, el sábado, la alcaldesa recorrió esta localidad, con megáfono en mano, para explicarle a los ciudadanos la importancia de acatar las medidas, teniendo en cuenta que Kennedy registra el mayor número de casos de coronavirus. "Les pedimos que, por favor, no salgan a la calle si no necesitan hacerlo, vamos a tener pequeños puestos de información y control, tenemos el apoyo de la Fuerza Pública que nos va a ayudar no solo a hacer vigilancia y pedagogía, sino también la desinfección que necesitan algunos lugares públicos", retrató durante el recorrido.

Niños podrán salir a la calle durante la cuarentena en Bogotá

En cuanto a los menores de edad, la alcaldesa decretó que a partir de este lunes 11 de mayo podrán salir a realizar actividad física tres veces por semana, media hora al día, en el horario comprendido entre las 2:00 p.m. y las 5 p.m. Esta medida aplica para mayores de seis años.