La falsa noticia en la que cayó un prestigioso noticiero colombiano

Noticias Caracol replicó noticia falsa en vivo y en directo, tras caer en una cadena de WhatsApp. La nota sobre un supuesto editorial del The Washington Post sobre el capitalismo ha sido objeto de críticas.

El noticiero más visto del país difundió el informe sobre una supuesta columna que el periódico estadounidense emitió sobre una crítica al capitalismo.

"O muere el capitalismo salvaje, o muere la civilización humana", ronda por cadenas de WhatsApp como si fuera verdad, pero la realidad es que el texto nunca ha sido publicado en el periódico estadounidense.

Así lo reveló Colombia Check, que refirió que este texto que se ha hecho famosos en redes sociales, no está publicado en ningún sitio.

"Por una parte, el editorial del 25 de marzo del periódico estadounidense se tituló “Will Our Democracy Still Work With Coronavirus?” (o “¿Nuestra democracia seguirá funcionando con el coronavirus?”), en el que se discuten los problemas que enfrenta el sistema político estadounidense en medio de la pandemia por Covid-19, pero que no critica al sistema capitalista.

Además, haciendo una búsqueda por las menciones de la palabra “capitalism” en la página del Post en el último mes, encontramos que publicaron por lo menos tres contenidos en los que se discute el rol del capitalismo en la situación actual (una carta al editor, una columna de opinión y el editorial del 31 de marzo), pero ninguno dice lo que se dice en el texto de WhatsApp", evidencia Colombia Check.

Lo más complicado del asunto, es que Noticias Caracol replicó noticia falsa en vivo y en directo y por más de dos minutos le dieron cubrimiento a una información que salió de una cadena de WhatsApp.

