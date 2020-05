Los hechos se dieron en Cazuca, en la localidad de Ciudad Bolívar, en donde propietarios de una vivienda, decidieron echar a la calle a una madre y tres menores de edad. Desalojaron a mamá de tres niños en plena cuarentena.

A pesar de que los desalojos están prohibidos en todo el país, desde la implementación de la emergencia sanitaria, varias personas han sido víctimas de los mismos.

En el caso de Dehiby Rodríguez, la mujer, madre soltera de tres niños, vendía tintos para pagar el arriendo de 150.000 pesos, pero al no poder salir a trabajar, la echaron de su casa.

La mujer denunció que le sacaron las cosas a la calle y que se las dañaron todas, pues ella no podía sacarlas.

“Nos dañaron las cositas. Ellos desarmaron todo, tiraron todo porque yo no puedo hacer fuerza, no podía mover nada”, cuenta la mujer que ahora no tiene en dónde vivir con sus hijos.

La mujer, que dice ser desplazada de la violencia y no ser beneficiaria de ninguna ayuda estatal, pide que la dejen salir a trabajar para poder darle vivienda a sus tres hijos.

Las personas que sean víctimas de desalojos, podrán denunciar en Bogotá a la línea de atención 114.

NOTICIAS: Desalojaron a mamá de tres niños en plena cuarentena.

También le puede interesar: