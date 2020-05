(VIDEO) "Cuando TransMilenio supere el 35%, lo cerramos": Claudia López

La alcaldesa se pronunció sobre las medidas que empezarán a regir este lunes 11 de mayo en la capital. Claudia López anuncia que cerrará TransMilenio cuando supere el 35%.

La mandataria anunció alerta naranja para la localidad de Kennedy, y alerta amarilla para el resto de la ciudad.

En el caso de la alerta naranja, implica vivir "como cuando estuvimos en el simulacro". Es decir, salir cuando sea estrictamente necesario o urgente.

Precisamente, el pasado sábado, la alcaldesa recorrió esta localidad, con megáfono en mano, para explicarle a los ciudadanos la importancia de acatar las medidas, teniendo en cuenta que Kennedy registra el mayor número de casos de coronavirus. "Les pedimos que, por favor, no salgan a la calle si no necesitan hacerlo, vamos a tener pequeños puestos de información y control, tenemos el apoyo de la Fuerza Pública que nos va a ayudar no solo a hacer vigilancia y pedagogía, sino también la desinfección que necesitan algunos lugares públicos", retrató durante el recorrido.

Video

Claudia López anuncia que cerrará TransMilenio cuando supere el 35%

Según mencionó la alcaldesa en su intervención de este domingo, la capacidad de TransMilenio no deberá superar el 35 %: "¿Qué pasa si TransMilenio se agolpa?, pasa un día, dos, máximo tres y no logramos controlarlo, se cierra TransMilenio, lo cerramos, porque si lo dejamos abierto a un altísimo nivel de aglomeración, disparamos la tasa de contagios en esta ciudad".

"Cuando TransMilenio llegue al 35%, o lo supere, lo cerramos", reiteró en su declaración.

#EnVivo 🔴 La alcaldesa Claudia López habla sobre las medidas de la #CuarentenaPorLaVida que regirán desde ahora en la capital → Posted by Alcaldía Mayor de Bogotá on Sunday, May 10, 2020

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ

También le puede interesar: