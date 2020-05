Un lamentable caso ha sido reportado en Ocaña, Norte de Santander. "¿Qué han hecho con el cuerpo de mi niña?": El angustioso reclamo de un padre por restos de su hija.

El pasado 15 de abril la joven de 22 años, Angie Paola Parada, falleció producto de algunas enfermedades que fueron asociadas al coronavirus.

Desde hace varios años esta estudiante padecía de problemas respiratorios y por ello había estado internada en la clínica Nuestra Señora de Torcoroma.

Sin embargo, pese a que las pruebas de esta paciente salieron negativas, su padre Jesús Emel Parada, no pudo sepultarla.

Tampoco conoce el paradero de los restos de su hija.

Según las autoridades de salud, la joven era una aparente portadora del virus.

El hecho ocurrió en el Hospital Emiro Quintero Cañizares.

De acuerdo a la denuncia, el cuerpo de la joven fue sepultado a escondidas de sus familiares.

“Quiero decirles a estos señores que si tienen corazón, que me digan qué han hecho con el cuerpo de mi niña, ¿por qué lo han embolatado? Porque es la hora que no sé dónde está el cuerpo. Uno entiende lo de esta pandemia, pero no entiendo por qué proceden de esta manera”, afirmó Parada.

El desconsolado padre contó que el pasado 12 de abril llevó a su hija con un dolor en la espalda al hospital.

Al entrar a la sección de urgencias le informaron que era un probable caso de coronavirus.

Angie Paola fue aislada y se le tomaron las respectivas pruebas para Covid-19.

Dos días después, el 15 de abril, la joven de 22 años tristemente falleció.

Salud pública nunca visitó ni tomó pruebas de los familiares de la probable infectada.

Una semana después de su fallecimiento, no conocen donde fue sepultada.

Su padre hace unos días, fue llevado al cementerio central en compañía de un aparente funcionario de Salud Pública de la alcaldía de Ocaña para mostrarle el lugar de su tumba.

Sin embargo, el padre nunca recibió la información y por el contrario fue amenazado por el funcionario de que si denunciaba tendría que pagarle al alcalde los gastos del sepelio.

“He recibido amenazas y me han pedido no sacar el caso a la luz pública, me secuestraron el cuerpo de mi hija y deberían tener la delicadeza de decirme dónde está y así al menos tener tranquilidad”, indicó Parada al diario El Tiempo.

