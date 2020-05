Mujer que limpia Unidades de Cuidados Intensivos recibió sentido homenaje

Una auxiliar de servicios generales de la Clínica Las Vegas, en Medellín, recibió un homenaje de parte del personal médico.

La mujer se llama María Celene y se ha dedicado a esta labor por más de siete años. Ahora es la heroína de los héroes, pues con sus traje especial, gafas, tapabocas y guantes se encarga diariamente de desinfectar las Unidades de Cuidados Intensivos en las que hay varios pacientes con coronavirus.

María Celene es madre de tres niños. "Mis hijos están asustados. Yo tomo mis precauciones: llego y me baño. Mi niño pequeño dice que no se me arrima porque yo vengo sucia de la calle", le dijo la mujer a Noticias Caracol.

Aunque su labor no es muy visible, el personal médico le dio las gracias por arriesgar su vida junto a ellos. Hubo lluvia de aplausos en el Hospital Las Vegas.

"Para nosotros, ellos son muy importantes aquí en la clínica. Gracias a ellos es que mantenemos nuestro lugar libre de virus y bacterias, gracias a ellos podemos llegar y encontrar nuestro puesto de trabajo organizado", dijo la enfermera Margarita González.

No más discriminación

Durante el reconocimiento por su labor, María Celene hizo un llamado para que no sigan despreciando a las personas de servicios varios en el país.

"Nosotros no causamos ningún daño. Nos cuidamos, tratamos de cuidarlos a ellos, yo no sé por qué son así y nos atacan o atacan a los auxiliares", añadió la mujer.

