La mujer que sí predijo la pandemia por coronavirus en 1994

Mucho se ha hablado de adivinadoras y astrólogos que aseguran que predijeron la situación que vive el mundo hoy en día. Sin embargo no ha habido ninguna que lo pueda demostrar. La mujer que predijo la pandemia por coronavirus en 1994.

A pesar de todo, hubo alguien que sí predijo el caos que iba a vivir el mundo y fue la periodista científica Laurie Garrett.

La mujer lo hizo en 1994, hace 26 años y su predicción está en un libro que comprueba que tuvo toda la razón.

La mujer, especializada en la ciencia, en microbiología y que decidió dedicarse al periodismo científico escribió el libro 'La próxima plaga', en donde habla de la guerra que tendríamos que lidiar con los microbios y las bacterias.

La mujer que predijo la pandemia por coronavirus en 1994.

“Algunos países podrían imponer cuarentenas o cerrar fronteras y aeropuertos, tal vez por meses. Eso interrumpiría el comercio, los viajes y la productividad. Sin duda, los mercados bursátiles se tambalearían y quizás caerían precipitadamente. Pero además de la economía, la enfermedad probablemente afectaría directamente la seguridad global”, señalaba en apartes de su libro la mujer que hoy es denominada gurú y a la que muchos le piden consejo.

Ahora, la científica lanza una alerta devastadora, pues asegura que la salida a esta crisis será en unos tres años, en el panorama más alentador.

“Les he estado diciendo a todos que mi horizonte de eventos es de unos 36 meses, y eso que ese es mi mejor escenario”, asegura Garrett en entrevistas.

La mujer asegura que el mundo no va a volver a la normalidad, sino que los humanos tendrán que hallar una nueva normalidad.

“Estoy bastante segura de que esto va a comenzar a afectarnos en oleadas. No será como un ‘tsunami’, que se produce una sola vez de manera devastadora y luego se retira. Serán, más bien, microoleadas que se dispararán en distintos lugares y que afectarán la forma en que la gente piensa sobre todo tipo de cosas”, dijo al The New York Times.

La mujer que predijo la pandemia por coronavirus en 1994.

También le puede interesar: