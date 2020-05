En video: Sorprenden a vendedor limpiando su mercancía y zapatos con su tapabocas

View this post on Instagram

🤢 Mucho cuidado… Fue sorprendido vendedor de mango limpiando con su tapa bocas de "protección" los mangos y hasta sus zapatos y piernas, contaminando completamente la fruta y luego se lo pone de nuevo como si nada y sigue vendiendo. No generalizamos que todos los vendedores realicen este acto claramente, pero es importante tomar todas las medidas para evitar el contagio de cualquier virus no solo del Covid19. #santamarta #santamartaiscrazy