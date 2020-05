Reclusos de una cárcel denuncian que un hombre amaneció muerto y ocho horas después levantaron su cuerpo

View this post on Instagram

Internos se la Cárcel Bellavista de Medellín reportaron que amanecieron con un interno muerto, el cual duró por más de 4 horas en la puerta de la celda, que está con sobrepoblación, y que hasta les pasaron los alimentos por encima del cuerpo sin vida. Cortesía: Guardianes de Antioquia #noticias #noticiasenespañol #news #medellin #noticiashoy #noticias6mayo2020