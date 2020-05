Aída Victoria Merlano da de qué hablar con cada una de sus publicaciones en redes sociales.

Aída Victoria Merlano confesó que pensó en quitarse la vida este fin de semana

Ella es motivo de sentimientos encontrados, a unos les encanta y a otros les molesta.

Al igual que sus publicaciones, con las que detalla lo que hace a diario.

Ahora se conoció que durante el fin de semana confesó que tuvo un problema familiar muy fuerter.

En un en vivo dijo de forma alterada que pensó en quitarse la vida.

“Ayer en la noche, a eso de las tres de la mañana, viví una situación familiar fuerte, sumamente delicada. Repito, no tiene absolutamente nada que ver con Lumar, pero que sí me quebró, y me fracturó. Me fracturó de una forma que nadie se va a imaginar”, contó Aída Victoria.