En Twitter no pasaron por alto el mensaje del comediante y empresario. Se burlan de Don Jediondo porque votó por Duque y ahora dice que sus promesas fueron falsas.

Don Jediondo publicó un trino en el que se quejaba de las pocas ayudas a las pymes. Él, que tiene una cadena de restaurantes, se ha visto afectado por la cuarentena.

Entonces escribió:

"Tantas promesas falsas, tantas ayudas ficticias, tanta mentira al sufrido pueblo, a las pymes. Todo lo prometido es mentira. En cambio, la destinación de recursos de la paz para el posicionamiento de imagen, lamentablemente es real".

— Don Jediondo (@DonJediondo) May 5, 2020

Pero al poco tiempo de publicar su trino, seguidores le recordaron la época en la que apoyaba abiertamente a Duque. Varias personas publicaron sus fotos junto al presidente en la época en la que era candidato.

En otra, aparece junto a Paloma Valencia con gorras de la campaña de Iván Duque.

— Adolfo RIVAS (@adolforivasdiaz) May 6, 2020

No sé, algo del posicionamiento de imágen no me cuadra. pic.twitter.com/xjUGVqkboM

— Indignalga🍑 (@Indignara) May 5, 2020