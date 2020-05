La nueva propuesta que dejaría a trabajadores sin pagos dominicales y horas nocturnas, la hizo la presidenta de ACOPI, Rosmery Quintero, que anunció que esta sería una medida para reactivar la economía del país. Proponen no pagar dominicales, ni nocturnas por coronavirus.

La idea es que las empresas dejen de pagar estos beneficios laborales, con el fin de que las nóminas sean más pagables y los empresarios no recurran a los despidos, sino que por el contrario, contraten nuevo personal.

La polémica propuesta fue hecha en Noticias RCN, en donde la directiva de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, señaló que los agremiados piden a gritos ayuda del Estado.

“Estamos solicitando que los 7 días de la semana sean considerados ordinarios y las horas nocturnas sean consideradas como normales, diurnas, para no recargar mucho más al sector productivo, los costos de producción, que en estos momentos no hay caja, no hay liquidez y todos debemos hacer un gran esfuerzo”, aseguró Quintero.

La mujer fue la misma que pidió que se redujera el salario de trabajadores en un 30% en plena pandemia para aliviar a empresarios.

La mujer pide que los alcaldes agilicen el mecanismo de autorizaciones para que las empresas laboren de nuevo con protocolos:

“Las alcaldías tienen gran responsabilidad de vigilar que esos protocolos se estén cumpliendo y habilitar un canal expedito para que esos protocolos se radiquen antes de la activación. Algunas alcaldías han asumido que deben aprobar protocolos, es más que todo un registro y dónde se valida, si el protocolo se está cumpliendo es en el lugar haciendo acompañamiento y visitas”, agregó a RCN.

