Líderes sociales en Medellín se siente excluidos del Plan de Desarrollo

El pasado 30 de abril Daniel Quintero, alcalde de Medellín, radicó ante el Concejo de la ciudad el proyecto de acuerdo para estudiar el Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. Considerado como el de mayor inversión para un cuatrienio en la historia de la ciudad, con $22,7 billones.

Sin embargo, la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá indicó a través de un comunicado que por parte de la Alcaldía de Medellín: “Los líderes y lideresas sociales (…) hemos notado en reiteradas ocasiones la exclusión, invisibilización y la discriminación hacia nosotros”.

Derechos Humanos

El Plan de Desarrollo que se estudia actualmente en el Concejo, incluye un apartado titulado el ‘Enfoque de Derechos Humanos’, un texto en el que dice: “El presente Plan de Desarrollo buscará reforzar las capacidades de los garantes de derechos, es decir las instituciones, para su respeto, protección y garantía”.

Sin embargo, para los líderes sociales dentro del Plan, “no se evidencia a profundidad tal enfoque, pues omite actores pilares en la planeación del desarrollo como los son los líderes y lideresas sociales, sociedad civil organizada y las Mesas y Comités de DDHH".

Además, agregan que: "No basta simplemente con nombrar un enfoque, no basta con escribir sobre el papel la necesidad palpable de cómo debería ser, pero en realidad no lo es”.

Los líderes se pronuncian

Julio César Rengifo, defensor de los Derechos Humanos de Medellín, integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá y de Redepaz Antioquia; en diálogo con PUBLIMETRO explicó por qué los más de 50 coordinadores de Derechos Humanos del Valle de Aburrá consideran que no están incluidos como actores y que son excluidos y discriminados los líderes y lideresas sociales de la ciudad.

“Desde hace más de 15 años hemos estado construyendo el Sistema Nacional de Derechos Humanos a nivel nacional, regional y local; donde logramos sacar unas políticas públicas para Medellín, pero desafortunadamente por la falta de voluntad política se quedaron guardadas”, dijo Rengifo.

Sin embargo, cuenta que este año, desde que inició la nueva administración enviaron solicitudes para agendar reuniones con Quintero y con Luis Bernardo Vélez, presidente del Concejo de Medellín, pero hasta la fecha no fueron atendidas.

Las cartas, conocidas por PUBLIMETRO, fueron dirigidas a Juan Pablo Ramírez, secretario de Participación Social de Medellín, el pasado 22 de enero de 2020, según el radicado 202010025229 y la otra en la misma fecha dirigida a Luis Bernardo Vélez, presidente del Concejo de Medellín, según el radicado 20202620002542.

“Ahora con la construcción del Plan hubo reuniones territoriales con ejes temáticos, en las que participaron varios líderes sociales, pero vemos que no quedaron hechos relevantes sino palabritas y que el presupuesto, al parecer bajó a la mitad, de tener $484.000 millones ahora sería de $202.000 millones”, reveló el líder.

Además, Rengifo fue enfático al decir que lo referente a “víctimas, reconciliación y paz no tiene la relevancia adecuada en el Plan. Pretende tener una gerencia de paz para la ciudad pero sin presupuesto, así, ¿cómo se va a poder hacer algo importante desde esas instancias?”.

“Queremos que se reevalúe y replantee el enfoque de Derechos Humanos. Además, que queden dentro del Plan las políticas públicas y se le dé la relevancia que corresponde a las víctimas y al fortalecimiento de las organizaciones que trabajan por los derechos humanos en la ciudad”, puntualizó.

La administración responde

Mónica Alejandra Gómez, secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín, se refirió a cómo está planeada la atención a las víctimas en este Plan de Desarrollo.

“En el Plan de Desarrollo se ha fortalecido el componente de paz, víctimas y justicia. Se ha fortalecido porque es integral al componente de Recuperemos lo social. Cuando se lee la descripción de ambos componentes se habla de las víctimas, no solo de las del conflicto armado sino de todo tipo de víctimas. Además, porque son una población más vulnerable que cualquier otro grupo”, dijo la secretaria.

Asimismo, aclaró que dentro del componente de Recuperemos lo social hay $17.945 millones para impactar a las víctimas, que serán destinados a los albergues, apoyos económicos y a gestores sociales territoriales con enfoque de familia.

Por su parte, Luis Bernardo Vélez, presidente del Concejo de Medellín, explicó que hace cuatro días inició el estudio del Plan de Desarrollo y es ahora el momento para que participe la comunidad.

“La responsabilidad del Concejo en mayo es revisar los proyectos, los programas, los indicadores, el presupuesto que tiene asignado y hacer un estudio, que también se pone a consideración de la comunidad, que es lo que estamos haciendo”, dijo Vélez.

Por el momento el Concejo no ha iniciado el estudio de los componentes que incluyen el tema de Derechos Humanos, será hasta este jueves 7 de mayo, que analizarán Medellín me Cuida, que está en Recuperemos lo social y dijo que: “El deber ser de un ciudadano, de los líderes o de las organizaciones es aportar y hacer llegar al Concejo las propuestas e inquietudes que tengan en cualquier materia”.

_______________________________________________________________

La frase

“Queremos que se reevalúe y replantee el enfoque de Derechos Humanos. Además, que queden dentro del Plan las políticas públicas”, Julio César Rengifo, defensor de los Derechos Humanos de Medellín, integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá y de Redepaz Antioquia.

_______________________________________________________________

Las cifras

Más 50 coordinadores hacen parte de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá.

$22,7 billones será la inversión planeada para el cuatrienio.

$1,4 billones serán invertidos en el componente de Recuperemos lo social, según el presupuesto publicado en el Plan de Desarrollo 2020-2023.

_______________________________________________________________

MÁS NOTICIAS DE MEDELLÍN, AQUÍ