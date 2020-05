Buscó a su madre colombiana durante 29 años y la encontró en Facebook

View this post on Instagram

#HistoriaConFinalFeliz Encontró a su mamá a travez de Facebook. @Oscar de Armas, un joven guajiro residenciado en Holanda, hace días estaba en su tarea a través de las redes sociales en busca de su verdadera familia, en varios videos colgados en su perfil de Facebook, mostraba el interés de conocer a su mamá que se llama Rosa de Armas residenciada en el municipio de MAICAO. Óscar quien desde los 3 años y medio fue adoptado por una familia holandesa y entregado por su madre, después de años de búsqueda el joven encontró los papeles donde estaba registrada su adopción y encontrando ahí el nombre de su madre. Finalmente se contactó con unos de sus familiares quienes le dieron la buena noticia de unirlos y reencontrarse por medio de una video llamada.