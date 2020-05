a profesores de Bucaramanga irán a paro virtual y no dictarán más clases, hasta que acuerden con la Secretaría de Educación de la ciudad santandereana, por el pago de sus sueldos de abril. Profesores irán a paro virtual porque no les han pagado.

Así lo anunció el Sindicato de Educadores de Santander, que asegura que tampoco les hicieron aumento de salarios de 2019-2020.

Los miembros del sindicato aseguraron que les adeudan sueldos y que las cargas laborales con las clases virtuales han sido más grandes, con más horas y más trabajo no reconocido.

Los educadores están en paro desde el lunes y aseguran que no subirán calificaciones, que no subirán tareas y no darán las clases por videollamadas, hasta en tanto se les solucione la situación.

Miembros del sindicato, además aseguran que la salud de muchos compañeros se ha visto afectada tras las largas jornadas laborales y que en Bucaramanga es uno de los sitios en donde demoran más los recursos para la educación y por tanto, para los educadores.

Los padres y alumnos, piden una pronta solución, pues se están quedando sin clases,que es la única manera en la que los menores de edad se entretienen, en medio de la situación pandémica que vive el país.

