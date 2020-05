Clínica en Bogotá estaría cometiendo graves irregularidades en atención de coronavirus

La Personería de Bogotá advirtió irregularidades frente a los protocolos de manejo y atención del COVID-19 por la clínica Juan N. Corpas de Suba.

De acuerdo con la entidad, esta situación ponen en riesgo a los trabajadores, pacientes y familiares.

Confirme con la denuncia que recibió, en la Juan N. Corpas, en especial en la Unidad de Cuidados Intensivos, no cumplen con las recomendaciones para el manejo adecuado de los pacientes críticos contagiados con el virus. No hay un aislamiento apropiado de los infectados (separados por una cortina), no hacen traslado a otros centros de salud y siguen recibiendo contagiados en sus instalaciones.

Asimismo, advierten a que a el personal médico y de servicios generales no se les suministran los elementos de protección mínimos indicados por las autoridades de salud. Además, son obligados a cumplir sus turnos, incluso si presentan algún síntoma respiratorio, lo que se traduce en mayor riesgo de contagio.

Clínica Juan N. Corpas estaría cometiendo graves irregularidades en atención de coronavirus

Ante esta situación, la Personería hizo un llamado urgente al Distrito, a fin de tomar los correctivos y garantizar los derechos del personal médico, de servicios generales, pacientes y familiares. La Secretaría de Salud inició la investigación administrativa sancionatoria contra la clínica.