Policía fue capturado en su carro transportando varios paquetes de marihuana

La Policía Nacional de La Guajira logró la captura de tres particulares por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, entre los que se encuentra un miembro de la Policía Nacional del departamento del Magdalena. Los capturados fueron identificados como Gabriel Rojas Polo, de 37 años de edad, Fabio Coronel Villegas, de 43 años de edad, miembro de la Policía Nacional del Magdalena y Leivis Alfonso González Blanco, de 31 años de edad, quienes fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para que respondan en las próximas horas ante un juez de la República por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.