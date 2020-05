Manifestó que la ciudad deberá operar por 4 turnos. Bogotá no podrá retornar a la normalidad este año, aseguró Claudia López.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desde la llegada del coronavirus a la ciudad, ha implementado diferentes medidas con el fin de evitar la propagación del virus.

Dichas medidas han ido desde ser la primera ciudad en el país en implementar un aislamiento preventivo, como de pico y genero para realizar compras domésticas y farmacéuticas, entre otras.

Y ante la situación que se vive, muchos de los habitantes de la capital se preguntan, ¿cuándo regresará todo a la normalidad? La respuesta que dio la alcaldesa a esta pregunta podría no ser muy alentadora.

La alcaldesa aseguró ante el Concejo de Bogotá, mientras realizaba la presentación del Plan Distrital de Desarrollo, que "el riesgo que corremos, si salimos todos al tiempo, es prácticamente mortal".

Recalcó que lo que resta del año no sería posible que Bogotá regresara a la normalidad en los horarios laborales que se tenían antes, y que para reactivar la economía se deberá operar en cuatro turnos.

"Voy a resumirlo de la siguiente manera: supongan que las 24 horas podemos dividirlas en 4 turnos. No hay manera de que en el próximo año podamos salir, como lo hacíamos antes, todos al tiempo", sostuvo López.

La mandataria mencionó además que como ya se encuentran saturado el sistema de transporte en las horas de las 5:00 a.m. a 8:00 a.m. con las personas que pueden circular por las 34 excepciones, quienes trabajen en el sector de la manufactura y construcción deberán empezar sus labores hacia las 10:00 a.m.

"Solo podrán operar después de las 10:00 de la mañana; de manera que estimamos su salida hacia las 7:00 de la noche. Ese será otro turno en nuestra ciudad", manifestó.

Claudia López también dijo que de este modo sería que la capital colombiana además se proyectaría a ser una ciudad que funcione las 24 horas.

